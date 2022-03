PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Asta, giorni di passione e paura per quel che rimane del Calcio Catania”

Si avvicina l’asta del marzo ed i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, riportano sui social alcune righe in vista di un momento molto delicato per le sorti del club.

Si legge in particolare che “Oggi comincia la settimana decisiva per la vita del Catania. Cinque giorni di passione con all’orizzonte il golgota dell’apertura delle buste. Un calvario fatto di speranza e disillusione difficile da affrontare quando aleggiano nomi e figure che vorresti il più lontano possibile dall’essere proprietari della squadra del cuore”. Tra gli altri contenuti pubblicati, emerge preoccupazione per il fatto che “Sarà un’altalena ingrata e immeritata verso i tifosi del Catania che attenderanno l’esito di giorno 4 marzo, tifosi che al momento hanno la coltre bianca che ieri ha coperto il manto del partenio, avvolgergli il cuore come un triste velo che tende a placare il palpito del cuore. Ed è questa la somma paura, quella che dalle ore 16 di giorno 4 marzo, tra l’immobilismo e il menefreghismo imprenditoriale e politico locale, non si senta più il battito cardiaco di quello che rimane del Calcio Catania 1946”. Tanta ansia tra i tifosi, dunque, aspettando la seconda asta.

