EX ROSSAZZURRI: Covid, Toshack in terapia intensiva

Ore difficili per l’ex allenatore del Catania John Benjamin Toshack, ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Barcelona. Secondo quanto riportato da AS, Toshack non è in grado di respirare autonomamente e necessita di ventilazione meccanica, con un’ossigenazione del sangue molto bassa. Il ricovero si è reso necessario a seguito di una grave polmonite legata all’infezione da Covid-19. Le condizioni di salute sono preoccupanti, ma la speranza è che Toshack possa superare questo momento complicato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***