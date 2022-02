LA SICILIA – Pellegrino: “Tre turni di squalifica a Baldini errore clamoroso”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Giudice Sportivo ha inflitto ben tre giornate di stop nei confronti del tecnico del Catania Francesco Baldini. La società dovrebbe presentare ricorso, quantomeno per arrivare ad una riduzione della squalifica. Il Direttore Sportivo Maurizio Pellegrino commenta in questi termini la decisione: “Si tratta di un errore clamoroso, una decisione che non ci spieghiamo. Baldini non ha detto una sola parola offensiva, aveva fatto da paciere durante la gazzarra nel finale di partita”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***