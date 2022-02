MERCATO: Serie C, i movimenti degli ultimi giorni nel girone C

Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti, ma è ancora possibile intervenire sugli svincolati. In questo senso negli ultimi giorni si registrano due colpi di mercato per quanto concerne il girone C di Serie C. L’ambizioso Avellino ha tesserato l’esterno classe 1990 Oliver Kragl che ha firmato un contratto che lo legherà agli irpini fino al 30 Giugno 2022, con rinnovo automatico in caso di promozione in B. Il Latina, che aveva messo nel mirino proprio Kragl e se lo è visto sfumare in extremis, ha invece tesserato il centrocampista catanese Marco Palermo, che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia della Pergolettese dopo avere militato tra le fila di Siracusa e Sicula Leonzio.

