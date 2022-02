RACITI – Stadio Massimino, rubata targa dedicata. Il Siap: “Si continua ad offendere la sua memoria”

E’ stata portata via dallo stadio “Angelo Massimino” la targa toponomastica in ricordo dell’ispettore Filippo Raciti, deceduto il 2 febbraio 2007 durante gli scontri in occasione del derby Catania-Palermo. “Purtroppo – commenta il Siap, sindacato di polizia – ancora tanti non trovano di meglio che infangare e colpire questo corpo con ogni mezzo, dal più violento al più vile e ancora oggi a distanza di tanto tempo, si continua a offendere la memoria di un poliziotto che ha dato la vita per i cittadini e per l’istituzione che rappresenta. Esprimiamo condanna per il vile gesto di offesa e spregio della memoria di Filippo, siamo vicini alla famiglia Raciti e chiediamo alle istituzioni cittadine di dare un forte segnale alla gente catanese, quella vera ma anche un richiamo alla legalità e al sano sport: intitoliamo lo stadio catanese a Filippo Raciti”.

