SERIE C: 21/a giornata, risultati e classifica. Palermo fermato sul pari dal Messina. Gli ex Catania Curiale ed Emmausso in gol

Riportiamo di seguito i risultati delle gare valevoli per la 21/a giornata del girone C di Serie C, in attesa dei posticipi di Potenza e Avellino che disputeranno giovedì. Palermo fermato sul pari dal Messina. Nei piani alti vincono Catanzaro, Bari, Monopoli e Virtus Francavilla. A segno gli ex rossazzurri Curiale ed Emmausso, con il primo che ha segnato all’esordio con la maglia della Vibonese ma la sua rete non ha prodotto punti.

RISULTATI

Catanzaro 2-0 Picerno (11′ Biasci, 41′ Sounas)

Fidelis Andria 1-1 Catania (6′ Risoli, 54′ Russotto)

Monterosi Tuscia 0-1 Bari (44′ Verde aut.)

Paganese 1-2 Latina (21′ Tommasini, 34′ Carletti, 41′ Ercolano)

Vibonese 1-2 Virtus Francavilla (3′ Patierno, 91′ Curiale, 93′ Tchetchoua)

Monopoli 2-1 Turris (51′ Pavone, 73′ Borrelli, 93′ Sbraga aut.)

Palermo 2-2 ACR Messina (13′ Brunori, 41′ Valente, 52′ Gonçalves, 61′ Marginean)

Taranto 1-1 Campobasso (2′ Giovinco, 61′ Emmausso)

Potenza – Foggia (giovedì ore 18)

Avellino – Juve Stabia (giovedì ore 18)

CLASSIFICA

1. Bari 51

2. Monopoli 42

3. Virtus Francavilla 40

4. Turris 39

5. Catanzaro 39

6. Avellino 39

7. Palermo 38

8. Taranto 33

9. Latina 32

10. Foggia 31

11. Juve Stabia 30

12. Picerno 30

13. Catania 26

14. Campobasso 26

15. Monterosi Tuscia 24

16. Paganese 22

17. ACR Messina 19

18. Fidelis Andria 18

19. Vibonese 15

20. Potenza 15

