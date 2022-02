SERIE C – Caneo (all. Turris): “Lorenzini ha dimostrato di avere grandi capacità”

A proposito dell’arrivo di Andrea Sbraga in sostituzione di Filippo Lorenzini, ceduto al Catania, l’allenatore della Turris Bruno Caneo rilascia alcune dichiarazioni riprese da tuttoturris.com: “Senza nulla a togliere a Lorenzini, che abbiamo confermato lo scorso anno e che ha dimostrato di avere grandi capacità fisiche e tecniche, Sbraga ci da ancor più esperienza, solidità e tecnica; come regista difensivo per noi conta tanto, è un valore aggiunto. È il profilo giusto che potevamo portare a Torre del Greco come alternativa a Lorenzini”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***