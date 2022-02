SERIE C – Pavanel (all. Padova): “Moro, in bocca al lupo. E’ la conferma che da noi vengono fuori talenti importanti”

Luca Moro, attualmente in prestito al Catania, è stato ceduto dal Padova al Sassuolo per la cifra di 4 milioni di euro. Un introito molto importante per le casse societarie del club patavino. L’allenatore biancoscudato Massimo Pavanel parla così del trasferimento di Moro: “Faccio un in bocca al lupo grandissimo al ragazzo. E’ una cosa stupenda per tutto il Calcio Padova, per tantissimi motivi. A conferma che da noi continuano a venire fuori talenti importanti, siamo contenti di questo”.

