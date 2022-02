STAMPA NAZIONALE – Cardia: “Mancini, buone o cattive intenzioni? Quasi mai è andata bene…”

A proposito di Benedetto Mancini, presente sabato pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”, Ivan Cardia per il portale nazionale tuttoc.com si sofferma sull’eventualità che l’imprenditore romano si aggiudichi il Catania all’asta:

“Nel weekend, avvistato al Massimino l’imprenditore romano Benedetto Mancini, col consueto carico di promesse e buoni auspici. Gli stessi, va detto, che non molti mesi fa si era portato dietro a Rieti. Prima ancora a Latina, in una vicenda nella quale assicurò di essere stato “truffato” ma sulla quale i pm dell’epoca avevano visioni leggermente differenti. Prima e dopo, Catanzaro e Palermo, ma anche Varese, Siena, Taranto. Più di recente, persino le comunali di Roma nell’enigmatica lista del tribuno Michetti”.

“Il calcio italiano, specie quando si scende di categoria, è fatto così. Più l’odore del fallimento si fa forte, più spuntano – o meglio rispuntano – fuori personaggi probabili in misura variabile. La fauna è variegata: ci sono per esempio quelli da operetta, stile signor Monzi/Nuccilli di cui abbiamo a più riprese parlato. E poi c’è chi non arriva diritto da una farsa, ma sul quale non per questo ci metteremmo la mano sul fuoco. Come sempre, non siamo giudici: non possiamo dire con certezza se il signor Mancini abbia buone o cattive intenzioni. Se voglia risollevare le sorti di uno dei club più gloriosi del nostro calcio o se voglia per esempio raschiare il fondo del barile. Può essere, lo augureremmo al Catania e a Catania, l’occasione di ripartire dopo mesi bui e tanti errori, il più grave dei quali aver fatto scappare uno come Joe Tacopina. I precedenti, però, dicono che non è la prima volta che si presenta in una situazione di dissesto. E che quasi mai è andata bene”.

