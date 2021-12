STAMPA NAZIONALE – Cardia: “Catania, sembra spacciato ma si rialza sempre. Mettere un punto e andare avanti”

Continua a tenere banco la situazione societaria in casa Catania. A tal proposito Ivan Cardia per tuttoc.com scrive che “alle pendici dell’Etna ci si avvicina al redde rationem. È un piccolo grande cilindro da cui saltano fuori conigli in continuazione. Con una situazione debitoria spaventosa, ogni anno sembra un miracolo l’iscrizione al campionato e poi invece arriva. Nei giorni scorsi è arrivato il pagamento degli stipendi, e lo stesso Baldini ha detto di averli accolti con un po’ di sorpresa. La scadenza del 16 dicembre fa meno paura, messa così. Prima di Natale, però, inizierà la fase dibattimentale della procedura fallimentare e quello sarà uno snodo per capire quale sarà il futuro. Ho sempre sostenuto che il fallimento pilotato fosse la soluzione più probabile e più logica per assicurare la prosecuzione del campionato. È un piccolo miracolo, Catania: ogni volta che sembra sul punto di essere spacciata, rialza la testa. Però a un certo momento serve mettere un punto e andare avanti”.

