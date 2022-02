TURRIS-CATANIA: dirige Bitonti, i precedenti dell’arbitro con le due squadre. Etnei imbattuti, corallini ko

Sono stati designati gli arbitri per la 6/a giornata di ritorno del campionato di Serie C. Turris-Catania, valevole per il girone C, sarà diretta dal sig. Paolo Bitonti (Bologna) coadiuvato dagli assistenti Giulio Basile (Chieti) e Andrea Niedda (Ozieri). Quarto ufficiale Andrea Ancora (Roma 1).

Si registrano tre precedenti da direttore di gara per il Catania con il “fischietto” emiliano, due dei quali risalenti al campionato di Lega Pro 2018/19: Vibonese 0-0 Catania e Matera 0-2 Catania (gol di Vassallo e Calapai). Ha anche diretto Cavese 0-2 Catania (2018/19) con reti di Giosa e Dall’Oglio. Un precedente, invece, per la Turris: la sconfitta casalinga per 1-2 riportata contro il Palermo in campionato risalente a febbraio 2021: gol di Romano per i corallini, doppietta di Lucca per la squadra ospite.

