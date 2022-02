SERIE C: sorridono Avellino e Potenza, tre punti d’oro per entrambe

Gli incontri Potenza-Foggia e Avellino-Juve Stabia archiviano la 21/a giornata del girone C di Serie C. Vincono entrambe le formazioni di casa. Successo d’oro in chiave salvezza per il Potenza che abbandona l’ultima posizione agganciando la Fidelis Andria. In terra lucana si registra il 2-1 inflitto ai satanelli, che hanno il merito di portarsi in vantaggio al 19′ con Merola ma devono fare i conti con la reazione veemente del Potenza. Prima Cuppone pareggia i conti (37′), poi Burzio ribalta tutto quando mancavano pochi istanti all’intervallo. La squadra allenata da Arleo chiude in dieci uomini per l’espulsione di Zampano (doppio giallo). Sorride anche l’Avellino, che si aggiudica il derby campano. Lo sblocca il solito Maniero al 18′. Le Vespe pervengono al pareggio con Altobelli (33′), poi ancora Maniero (50′) e Aloi (74′) calano il tris regalando tre punti preziosi alla squadra irpina che sale al secondo posto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***