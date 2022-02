VERSO FIDELIS ANDRIA-CATANIA: alla scoperta dei biancazzurri

Dopo il rinvio di inizio Gennaio causa Covid, Fidelis Andria e Catania recupereranno questo Mercoledì pomeriggio (ore 14:30) il ventunesimo turno di campionato. La trasferta al “Degli Ulivi” non sarà certamente una passeggiata per i rossazzurri che comunque dovranno fare il possibile per riassaporare il dolce sapore dei tre punti dopo un’astinenza che perdura da quattro gare (2 pareggi e 2 sconfitte). Di contro anche i federiciani, in piena bagarre salvezza, cercheranno di conquistare punti pesanti per la salvezza (i pugliesi non vincono addirittura dal 28 Novembre scorso).

Dopo tre anni di assenza, i biancazzurri sono ritornati nel calcio professionistico tramite i ripescaggi e ponendosi come obiettivo fondamentale il mantenimento della categoria. Tuttavia, nonostante una campagna estiva di livello (con gli arrivi di Casoli, Bubas, Tulli e gli ex rossazzurri Nunzella e Di Piazza) i pugliesi non sono mai riusciti a risalire la china, collezionando complessivamente 4 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte, 17 gol fatti (secondo peggior attacco) e 33 subiti (sesto peggior risultato). I numeri poco lusinghieri della compagine pugliese sono costati l’esonero a due tecnici: Luigi Panarelli, sollevato dall’incarico lo scorso Ottobre e, qualche ora fa, Ciro Ginestra. Fatale all’ex mister di Casertana e Picerno il K.O. interno contro il Campobasso (0-1) rimediato nell’ultima sfida.

Momentaneamente il team biancoazzurro verrà gestito dal duo Di Leo-Di Bari. Nella speranza di evitare la retrocessione, la società pugliese non ha badato a spese neanche durante la campagna “di riparazione” appena conclusa, rivoluzionando completamente la rosa ed ingaggiando tra gli altri Matteo Legittimo, Alcibiade, Ciotti, Monterisi, Risolo, Sorrentino, Riggio, Saracco ed Urso. Sul piano tecnico-tattico i prossimi avversari degli etnei hanno sempre schierato il 3-5-2, modulo che il Catania ha già affrontato domenica scorsa con non poca fatica. Vedremo quali saranno le contromosse studiate da Baldini nel tentativo di muovere nuovamente la classifica conquistando punti pesanti sul campo di una diretta concorrente.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***