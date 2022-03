CATANIA SOCIAL – Greco: “Italia, bellissima esperienza tornare a vestire questa maglia”

Lunedì l’Italia Under 20 ha asfaltato la Norvegia e Jean Freddi Greco, in campo per circa un’ora, ha fornito il proprio contributo alla causa. “Bello tornare a vestire questa maglia, bellissima esperienza”, le parole del centrocampista attualmente in forza al Catania. Greco aveva già vestito l’azzurro totalizzando diverse presenze in Under 17 e Under 19. Ad oggi sono 43 le apparizioni complessive vestendo la prestigiosa casacca dell’Italia con l’unico gol siglato il 4 maggio 2018 contro la Svizzera nel campionato europeo Under 17 (2-0). L’ultima volta che il ragazzo classe 2001 scese in campo rappresentando l’Italia risaliva al 12 febbraio 2020, sempre al cospetto della Svizzera (0-0). Il desiderio, naturalmente, è quello di proseguire la scalata in Under 21 fino a realizzare il grande sogno di raggiungere la Prima Squadra dell’Italia. Chissà che, mantenendo la stessa umiltà di sempre e la voglia di migliorarsi con costanza, in futuro non possa diventare realtà per un giocatore che sta vivendo un’annata da grande protagonista a Catania.

