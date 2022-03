BOTTA E RISPOSTA: Bontá riprende il Catania, punto che muove la classifica

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Il Catania non riesce ad avere la meglio su un Campobasso reattivo e ben messo in campo. Solo un pari al “Massimino”. Etnei volitivi e determinati, che spingono soprattutto nel secondo tempo ma regge la difesa ospite. Nel complesso appare discreta la prova dei rossazzurri che, dopo un primo tempo sornione, escono con veemenza nella ripresa peccando però di precisione negli ultimi venti metri.

CRONACA

Primo Tempo

In un primo tempo combattuto e ricco d’intensità è il Catania ad affacciarsi per primo in zona offensiva con Russini che da fuori non trova il bersaglio grosso (2’). Trascorrono appena 60” e lo stesso venti rossazzurro è il più lesto di tutti nell’intercettare un retropassaggio della difesa avversaria, aggredendo efficacemente lo spazio e battendo Raccichini sul primo palo. Gli ospiti rispondono con l’azione personale dell’ex Rossetti la cui conclusione dal limite sorvola di poco la traversa (8’). Pochi istanti dopo (11’) ancora uno scatenato Russini prova, in acrobazia, a sorprendere la difesa avversaria trovando però la provvidenziale opposizione di un difensore rossoblu. Al 15’ è invece Rosaia a fallire l’appuntamento con il gol spedendo, di testa, la sfera a lato. Campobasso che prova a rendersi pericoloso attraverso le palle inattive (24’) ma la punizione calciata da Rossetti si perde abbondantemente sul fondo. Nel finale (42’) Moro vanifica una grandissima occasione sbagliando il controllo e permettendo così all’estremo difensore molisano d’intervenire sul pallone.

Secondo Tempo

Ad inizio ripresa (50’) ci prova subito il Campobasso ma il tiro a giro di Liguori termina abbondantemente sul fondo. Episodio da moviola al 50’ che permette al Campobasso di pervenire al pareggio. Rossetti calcia da fuori trovando la deviazione di un difensore etneo e consentendo così a Bontà, parso oltre la linea dei difensori, di battere Sala con un missile che si infrange sulla parte bassa della traversa prima di varcare la linea di porta. Verso l’ora di gioco mister Baldini opera i primi cambi inserendo Provenzano e Russotto al posto di Cataldi e Moro. Elefante che spreca un’ottima opportunità al 70’ con Biondi che di testa non trova lo specchio della porta togliendo peraltro la sfera proprio dai piedi dell’accorrente Russini. Poco dopo lo stesso Russini viene sostituito dal giovane Flavio Russo. Al 76’ il Campobasso rimane in dieci a causa del doppio giallo rimediato da Pace per un fallo commesso ai danni di Albertini. Lo stesso terzino etneo prova a rendersi pericoloso ma il suo tiro di controbalzo non sortisce gli effetti sperati (81’). Etnei ad un passo dal vantaggio al minuto 85 ma Russotto non riesce ad intervenire sul pericolosissimo cross di Albertini. Nel finale spazio anche ad Izco e Bianco al posto di Rosaia e Biondi. Al termine dei quattro minuti di recupero c’è un po’ di rammarico in casa Catania per una vittoria soltanto sfiorata sebbene il punto conquistato permetta all’Elefante di allungare ulteriormente le distanze dalla zona playout (+8) avvicinandosi alla griglia playoff (-2).

