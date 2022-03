CATANIA: il dualismo Stancampiano-Sala continua

Come osservato già nella scorsa stagione, anche per l’annata calcistica corrente le porte del Catania non hanno una scala gerarchica ben definita. Dopo il dualismo tra Martinez e Confente, quest’anno sono Sala e Stancampiano a contendersi la maglia da titolare. Nel corso del torneo entrambi hanno evidenziato sia pregi che difetti, alternando buone prestazioni a prove parecchio deficitarie e costellate da errori. Inizialmente era partito con i galloni della titolarità il trentacinquenne palermitano che ha disputato i primi quattro impegni stagionali mantenendo però inviolata la propria porta soltanto in un’unica occasione (contro la Fidelis Andria) ed incassando complessivamente sei reti. Le poco esaltanti performance sul terreno di gioco ed i contemporanei acciacchi fisici hanno quindi permesso all’ex Ternana Andrea Sala di scalzare Stancampiano nelle gerarchie.

Il ventottenne saronnese ha difeso i pali rossazzurri per altre 12 giornate, dimostrando un po’ più di sicurezza tra i pali ma commettendo qualche errore sia nelle uscite in presa alta che nel posizionamento. La positività al Covid del numero uno etneo ha nuovamente rimescolato le carte in tavola, permettendo a mister Baldini di rispolverare Stancampiano per tutto il mese di Dicembre. L’ex Livorno purtroppo ha alternato tanti alti e bassi, passando dall’ottima prestazione nel derby col Palermo ad errori evidenti contro Messina e Bari. Da fine Gennaio in poi è ritornato titolare Andrea Sala che nelle ultime settimane era riuscito a creare una grande affinità con i propri compagni di reparto, subendo “soltanto” 9 reti in 10 giornate e mantenendo inviolata la propria porta per due gare consecutive.

Purtroppo nella disastrosa debacle di Foggia lo stesso atleta lombardo non è stato esente da colpe, dimostrando in alcune circostanze poca lucidità e reattività. Ad Avellino il tecnico toscano ha quindi deciso di richiamare in causa il portiere siciliano che, dal canto suo, ha risposto presente, impedendo a Kragl e compagni di pervenire al pareggio. In vista di questi ultimi cinque impegni stagionali, fondamentali ai fini della classifica, torna il dualismo a difesa della porta rossazzurra, sperando che questa situazione non comprometta i ritrovati equilibri difensivi.

Di seguiti il riepilogo dell’andamento dei portieri del Catania in questa stagione:

Nome Partite Giocate Reti Subite Gare con porta inviolata Media gol incassati Andrea Sala 24 36 4 1,50 Giuseppe Stancampiano 9 14 2 1,55

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***