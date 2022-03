MERCATO: Padova, Vasic poteva essere rossazzurro a gennaio. E’ ripartito da un altro club di C

Nei mesi scorsi, alla riapertura del calciomercato, ricorderete che la stampa patavina accostò al Catania il centrocampista del Padova Aljosa Vasic. Il promettente ragazzo classe 2002 è entrato a far parte della grande scuderia del procuratore Gaetano Paolillo (ex agente di Scamacca e Kakà) ed è seguito persino da club di Serie A. Il Padova lo ha blindato fino a giugno 2024 e, a gennaio, quando si pensava anche che lo stesso club biancoscudato decidesse di tenerlo in rosa con il gruppo della Prima Squadra fino al termine della stagione, arrivò invece il raggiungimento dell’accordo con il Lecco. Dal possibile trasferimento al Catania al passaggio alla società lombarda, dunque, per Vasic che continua a militare in C. In compenso i rossazzurri sono riusciti a perfezionare l’ingaggio di un altro centrocampista: Pier Luigi Simonetti, scuola Roma che sta fornendo un contributo più che valido alla causa dell’Elefante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***