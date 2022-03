CATANIA: Mancini o altri soggetti alla finestra? Situazione resta delicata

Il Tribunale etneo tiene ancora in vita il Catania, estendendo l’esercizio provvisorio. La squadra riprenderà gli allenamenti martedì per preparare la trasferta di Vibo Valentia, ma i dubbi e le perplessità restano. La sensazione è che si vada verso la possibilità d’intavolare una trattativa privata. In tal senso, nei giorni scorsi, l’imprenditore romano Benedetto Mancini ha comunicato la volontà di rinnovare la manifestazione d’interesse per l’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Calcio Catania, dopo avere costituito la Football Club Catania 1946 con tanto di logo societario ma lasciando formalmente deserta la seconda asta.

In questo contesto è emersa la presunta disponibilità di un importo pari a 125mila, cifra che corrisponde al 25% di quanto richiesto dal bando, senza però che la famosa Pec di cui tanto si discute in questi giorni sia stata fatta pervenire al Tribunale. Il vero scopo di Mancini era quello di giungere alla formulazione di una proposta irrevocabile d’acquisto senza passare dall’asta? Se sì, a quale scopo? Perchè viene spesso avvistato in compagnia di alcuni soci Sigi? Avrebbe, in caso di acquisto del Catania, le carte in regola per presentare un piano industriale all’altezza? Del curriculum del sig. Mancini abbiamo già parlato, i precedenti non depongono a suo favore. Adesso bisogna capire se il Palazzo di Giustizia proverà a dargli credito, o se qualche altro soggetto stia valutando l’ipotesi di formulare un’offerta. Il tempo è risicato, bisogna fare in fretta per trovare una soluzione definitiva ed evitare l’esclusione dal campionato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***