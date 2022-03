CATANIA (sondaggio chiuso): piazzamento Play Off, i tifosi ci credono

Obiettivo playoff, impresa possibile? Lo abbiamo chiesto nei giorni scorsi al popolo rossazzurro. Ebbene, l’esito del sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com evidenzia come, a poche giornate dal termine, i tifosi dell’Elefante credano nella possibilità di agganciare a sorpresa il treno playoff. In particolare il 68% dei votanti ha scelto l’opzione “Sì, il Catania conquisterà i playoff in una posizione anche migliore del decimo posto”. Il 25%, invece, opta per una partecipazione agli spareggi promozione dalla decima posizione. Solamente il 5% dei votanti ritiene che il Catania chiuderà la stagione poco sotto la zona Play Off. Per il 2%, infine, poco sopra i Play Out. Complessivamente, dunque, il 93% degli utenti si aspetta un piazzamento del Catania nella griglia Play Off. Sarebbe una collocazione insperata, visti i numerosi ostacoli incontrati dalla squadra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***