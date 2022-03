EX ROSSAZZURRI – Angelozzi: “Asta, spero per il Catania ma la vedo dura”

Non è fiducioso in vista della seconda asta per l’acquisizione del ramo calcistico del Catania, il catanese ed ex rossazzurro Guido Angelozzi, attuale Direttore Sportivo del Frosinone, parlando in diretta durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: “Catania è la mia città, ci ho lavorato, giocato. Io spero che qualcuno si presenti all’asta però devo essere sincero la vedo un pò dura ed è un peccato perchè è una città che merita di fare calcio ad alto livello come è successo a Palermo, Bari, in varie città dove il calcio era scomparso come è stato anche a Firenze, Napoli. Sentendo qualche amico mi dicono che è dura”.

