GIOVANILI E CATANIA FEMMINILE: vince anche l’Under 17, cadono le rossazzurre a Torre del Grifo

Mentre la Primavera fa l’impresa imponendosi sul campo della capolista Monopoli grazie ai gol di Napolitano e Panarello (1-2), anche a Torre del Grifo contro la formazione biancoverde ma nella categoria giovanile Under 17 vince l’Elefante, che occupa il quinto posto in classifica: 3-1, marcatori etnei Librizzi, Pisasale e Napolitano. L’Under 15 del Catania, invece, sesta classificata perde contro i monopolitani per 0-2. Per quanto concerne il Catania Femminile, sempre a Torre del Grifo la Mangiameli trova due reti ma non bastano per incamerare punti al cospetto di Indipendent, vittoriosa per 2-3. Punti preziosi persi dalle ragazze di mister Scuto, che hanno il demerito di non concretizzare le occasioni prodotte. Domenica prossima saranno impegnate in Calabria contro l’Eugenio Coscarello Castrolibero.

