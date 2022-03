L’ATTESA CONTINUA: ancora niente rogito, gli organi competenti vigilano

Avanti con un nuovo rinvio. Di natura tecnica, sulla base di quanto dichiarato dal sig. Benedetto Mancini. L’Amministratore Unico della FC Catania 1946 di recente costituzione non ha ancora provveduto all’acquisizione del ramo sportivo aziendale del defunto Calcio Catania. La firma del rogito, che doveva essere una formalità – così è stato detto – non è ancora arrivata. L’atto va integrato con gli elementi necessari a renderlo chiaro, completo e comprensibile. Soprattutto tenendo conto dei passaggi successivi, con particolare riferimento alla tempistica del pagamento dei debiti sportivi a tutela dei creditori.

La FIGC, poi, attraverso il proprio pool di avvocati chiede determinate risposte per arrivare alla concessione del titolo sportivo. E’ evidente che gli organi competenti, dall’autorità giudiziaria a quella federale, vogliono vederci chiaro. Giusto così. Il passaggio di proprietà deve avvenire con la massima trasparenza. Il passato imprenditoriale di Mancini non fa dormire sonni tranquilli, lo slittamento della firma alimenta dubbi e perplessità ma aspettiamo prima di emettere sentenze.

E’ un bene che si ponga l’accento sull’inserimento di clausole e condizioni che forniscano garanzie sufficienti. Solo in presenza di queste, l’atto assumerà efficacia. E solamente dopo la tanto attesa firma si potrà valutare la reale portata del progetto già in parte illustrato da Mancini. Per il momento sono soltanto chiacchiere e buoni propositi. L’auspicio è che si traducano in fatti concreti, nel minor tempo possibile. La piazza non può più aspettare.

