L’EDITORIALE – Alta tensione, si sommano le giornate di attesa

A cura di Gianluca Virgillito, Direttore Responsabile della testata Antenna Uno Notizie su Bella Radio Tv e Radio Antenna Uno

Continuano a sommarsi le giornate di attesa attorno al destino del campionato del Catania. La notizia del giorno è la decisione del Tribunale di Catania di promuovere un invito ad inviare offerte di acquisto per il ramo sportivo del Calcio Catania entro giorno 15. In quella data (esercizio provvisorio prorogato fino al 17 marzo) se non arriveranno offerte è probabile che, se avrà rispettato tutte le richieste economiche (versando complessivamente 500mila euro, anche in questa occasione base per poter accedere all’acquisto) e documentali, Benedetto Mancini con la sua Fc Catania 1946 possa ricevere il via libera da parte del Tribunale per dare vita ad un nuovo corso calcistico.

I dubbi restano dopo gli eventi dell’asta di giorno 4 che hanno già deluso le aspettative dei tifosi e confermato le incertezze dettate da esperienze precedenti. Eppure l’imprenditore laziale continua a dirsi determinato nella volontà di chiudere l’affare. Nel mare magnum dell’imponderabile è costretta a divincolarsi la squadra rossazzurra, guidata da mister Francesco Baldini, sempre più in difficoltà nella gestione di una situazione che di per sé è assolutamente ingestibile. Manca la serenità alla squadra, mancavano all’appello dopo la partita con il Monterosi anche gli stipendi come detto dall’allenatore etneo. Un quadro disarmante che protraendosi nel tempo sta di fatto sfiancando addetti ai lavori e tifosi.

Il Tribunale, si è detto tante volte (ma repetita iuvant) deve garantire i creditori e provare a monetizzare in tal senso quanto più possibile dal ramo sportivo del Catania. Al tempo stesso deve tutelare i giocatori, l’immagine della città e il futuro del campionato. Una missione quasi impossibile e se diventerà possibile dopo due tentativi andati a vuoto lo sapremo giorno 15. La tensione resta altissima, mista adesso anche a tanta stanchezza.

