PAGLIARA: “Pellegrino ama il Catania come pochi, speriamo che continui a lavorare per la squadra della nostra città”

Fabio Pagliara, Presidente della Fondazione Sportcity, commenta sui social la notizia delle preannunciate dimissioni del Direttore Sportivo del Catania Maurizio Pellegrino: “Maurizio Pellegrino è un bravo professionista – scrive – una bella persona e ama come pochi (pochissimi) il Catania. Credo che dobbiamo tutti ringraziarlo per il grandissimo lavoro e per i risultati raggiunti… E sperare che continui a lavorare per la squadra della nostra Città. Tvb amico mio”, conclude Pagliara.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***