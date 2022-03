CATANIA-CAMPOBASSO: come cambia la storia del match. Il pareggio non si verificava dal 1986, anche allora finì 1-1

Quarto pareggio su dieci partite disputate nella storia fra Catania e Campobasso. Il bilancio aggiornato dei precedenti sorride ancora ai rossazzurri con cinque vittorie ed un solo successo molisano risalente al 1988, anno in cui il Catania chiuse il campionato di C1 al 15/o posto, centrando la salvezza solo attraverso la vittoria degli spareggi con la Nocerina a Cosenza. Le due squadre non si affrontavano in Sicilia dal lontano 12 marzo 1989, quando decise il match Romolo Rossi, in terza serie. Il pareggio non si concretizzava dal 16 novembre 1986: ai padroni di casa non bastò il calcio di rigore trasformato da Sorbello per aggiudicarsi l’intera posta, rispose Vagheggi. Fu anche l’ultima volta che l’incontro si conclude per 1-1. Nella storia di Catania-Campobasso sono adesso dieci i rossazzurri andati a segno: Bertini, Morra, Chiavaro, Labrocca, Ciampoli, Mandressi, Sorbello, Tesser, Rossi e Russini (una rete di marca etnea porta la firma di Argentesi, ma trattasi di autogol per il Campobasso).

