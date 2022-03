PANTANELLI: “Secondo me il Catania verrà rilevato, ma mi preoccupa il futuro”

L’ex portiere rossazzurro Armando Pantanelli, attuale collaboratore all’interno dello staff tecnico del Catania, è intervenuto qualche giorno fa nel corso della trasmissione ‘Unica Night’, su TeleJonica. Ecco un estratto ripreso da TuttoCalcioCatania.com:

“Il fatto che siano stati concessi altri giorni di proroga è una buona notizia, altrimenti saremmo già morti. Non so cos’aspettarmi, attendiamo i fatti. Resto dell’idea che chi vuole fare un investimeno importante, non può attendere tre minuti alla fine del bando, perdere una PEC. Troppi errori mi sembra che ci siano stati per essere tutto vero. Ma vediamo cosa succederà. Potrebbe esserci un bene momentaneo comprando il Catania, poi? Ci sono tante incognite. Io penso che alla fine la società verrà rilevata ma mi preoccupa il futuro, non tanto l’attualità. Si finirà la stagione nel migliore dei modi secondo me, poi bisognerà programmare il futuro”.

“Parlare di calcio ormai è diventata una parentesi, un plauso a tutti per la gara eccezionale disputata contro un avversario magari non di altissimo livello. Altre volte però con avversari di bassa classifica abbiamo faticato molto di più, invece sabato la gara è stata quasi perfetta. Il mister a fine gara si è sfogato ed è normale, essendo lui il responsabile di tutto il gruppo. Da dicembre andiamo avanti con proroghe, aste e controaste. Se la squadra non avesse dimostrato il proprio valore e non avesse tenuto alto l’onore di Catania, sarebbe finito già tutto da un pò. La forza dei ragazzi è sempre stata quella di isolarsi da tutto, poi quando ti arrivano certe notizie la mente va lì ma sul campo i giocatori riescono ad isolarsi da tutto. La città lo capisce ed apprezza questo punto di forza. I tifosi stanno vicini a squadra e staff, sono gli unici ad essere veramente dalla parte della squadra adesso. Spero di battere Vibonese e Campobasso per toglierci dalla zona calda della classifica, la quota salvezza è pari a 40-41 secondo me perhè il Messina ha cominciato a fare punti”.

