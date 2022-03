VERSO VIBONESE-CATANIA: previsto un buon numero di tifosi catanesi al “Razza”

Non più di 351 spettatori. Rappresenta il dato stagionale più alto finora per quanto concerne le partite della Vibonese disputate allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia (contro il Potenza), con una media di 238 sostenitori nell’impianto sportivo calabrese. Decisamente pochi per il club rossoblu che paga la classifica molto deficitaria della compagine attualmente guidata da mister Nevio Orlandi. In vista del confronto casalingo con il Catania si prevede una buona affluenza di sostenitori rossazzurri nel Settore Ospiti, probabilmente superiore agli oltre 100 che hanno sfidato il maltempo per raggiungere Avellino, dove poi il fischio d’inizio del match è stato rinviato per impraticabilità di campo (neve). Inoltre non è stata comunicata la necessità, per i tifosi catanesi, di esibire la Tessera del Tifoso. Questo aspetto incentiverà gli stessi supporter di fede etnea che non faranno certamente mancare il loro sostegno alla squadra di Baldini domenica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***