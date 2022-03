PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Mancini, ha cominciato male e sta continuando peggio…”

A proposito della seconda asta andata deserta e delle recenti dichiarazioni dell’imprenditore romano Benedetto Mancini, i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, riportano sui social alcune righe indirizzate proprio al sig. Mancini:

“Signor mancini le ha sentite le dichiarazioni post gara di mister Baldini? Le ha ascoltate con attenzione? Se un domani riuscisse a mettere le mani sul Catania, non comprerebbe solo “targhe, coppe e stemma”, avrebbe un ambiente dove giocatori e staff girano a mille perché amano la città ed i suoi tifosi e questo amore è contraccambiato. Lo spessore morale, professionistico e d’orgoglio di questi ragazzi valgono ben più del bando d’asta, hanno un valore inestimabile. Questo ha valore signor Mancini. Forse lei non ha ben compreso cosa è Catania. E neanche, evidentemente, chi la accompagna qua e là. Non sappiamo se lunedì possa avere il titolo sportivo, non sappiamo neanche se in un prossimo futuro avrà la possibilità di fare investimenti sportivi a Catania con le mire di prendere Torre del Grifo, ma veda di accentrarsi bene con le idee e con il modo di fare ed esprimersi. Un conto è il mero business, un conto è investire in un affare che coinvolge anche il valore umano e delle potenzialità che può offrire. Ascolti bene questa intervista, e metta in conto anche il valore delle persone e quello che possono dare. Ha cominciato male e sta continuando peggio, si dia una raddrizzata che di passerelle e parole vacue ne abbiamo viste e sentite fin troppe”.

