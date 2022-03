SERIE C: girone C, Baldini migliore allenatore della 30/a giornata

Mister Francesco Baldini viene indicato da tuttoc.com, portale nazionale specializzato sulla Serie C, come migliore allenatore della 30/a giornata del girone C dopo avere condotto i rossazzurri alla vittoria contro il Monterosi Tuscia: “Non facile far restare i suoi ragazzi con la testa al campo in un momento così nebuloso per la squadra, con il dubbio che la stagione possa essere portata a termine o no. Il Catania di Baldini però gioca con personalità, aggredendo subito il match e chiudendo la pratica a inizio ripresa. Una squadra che sta dando davvero tutto quello che ha nonostante la situazione. E grande merito va dato senza dubbio all’allenatore”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***