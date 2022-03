PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini ironici sul mancato invio della PEC di Mancini…

I cuGGini, via social, ironizzano sulla tanto discussa PEC non fatta pervenire al Tribunale dal sig. Benedetto Mancini in sede di asta pubblicando due post che motivano la possibile mancata consegna.

Nel primo caso si legge: “Abbiamo le prove che l’integerrimo Benedetto Mancini la pec l’ha inviata!! Una foto lo ritrae mentre sta per inviare la fatidica mail, poi non arrivata per inspiegabili motivi tecnici”. Sullo sfondo di nota un pc con un sistema operativo del 1995.

Nel secondo post, invece: “Abbiamo scoperto da cosa nasce l’inghippo sull’invio della Pec: il maestro Canello, uno dei fidati tecnici informatici dell’integerrimo Mancini, ha spostato avanti l’orologio non consentendo l’invio tempestivo della Pec. Il tutto mentre l’irreprensibile imprenditore incitava i suoi tecnici esclamando: Ritmo! Ritmo!”.

