SIPOS: “Importante vincere al di là di chi segna. Obiettivo dieci gol per vincere una cena e playoff”

Leon Sipos ha firmato il gol che vale tre punti di platino per il Catania sul campo dell’Avellino. Proprio l’attaccante croato interviene in sala stampa per commentare lo 0-1 finale. Queste le parole evidenziate da TuttoCalcioCatania.com: “Ho segnato io ma per me è importante vincere, a prescindere da chi fa gol. Era una gara difficile perchè affrontavamo una buona squadra, terza in classifica, che gioca bene. Abbiamo vinto e siamo molto contenti di questo. Vedremo come andrà nelle prossime gare. Foggia? Capitano partite in cui le squadre non riescono ad entrare proprio in campo, ad esprimersi completamente. Per noi è stata una di quelle. Moro? Quando gioca, lo fa molto bene. Quando lui non c’è, gioco io e provo a fare del mio meglio come richiede il mister. Obiettivo personale? Entrare nei playoff, segnare dieci gol nelle prossime gare per vincere una cena. Mia esultanza ha fatto arrabbiare qualche tifoso dell’Avellino? Era una partita piena di emozioni e certe cose non le controllo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***