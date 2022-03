PINO: “Spero di avere più spazio. Playoff? Ce lo impone la maglia del Catania. Tifosi spettacolari, indispensabili per noi”

La soddisfazione del difensore rossazzurro Simone Pino nel commentare la vittoriosa prestazione della squadra ad Avellino. Queste le parole di Pino in sala stampa evidenziate da TuttoCalcioCatania.com: “Personalmente quando il mister mi ha chiamato in causa in un momento in cui loro attaccavano in 6-7 uomini è stato difficile ma ho cercato sin dall’inizio di tenere alta la concentrazione perchè la partita richiedeva questo, contro una squadra importante che occupa i vertici della classifica. Ho vissuto la gara in maniera molto tesa, sono contento che la squadra abbia portato a casa questi tre punti fondamentali. Abbiamo sofferto ma penso che la vittoria sia meritata. Personalmente spero di avere più spazio ma c’è sempre da migliorare e, dunque, cercherò di continuare a migliorare dando il massimo. Playoff? Noi ci crediamo anche perchè la maglia che indossiamo ci chiede di arrivare assolutamente ai playoff. Dopo la brutta prova di Foggia ci siamo compattati, come la squadra ha dimostrato di fare nel corso della stagione. Speriamo di andare ai playoff. Cosa dico ai tifosi? Da catanese vedere i tifosi sostenerci è bellissimo, uno spettacolo. Anche perchè io faccio il tifo per questa maglia da sempre. Sono indispensabili per noi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***