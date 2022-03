SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientrano Pinto e Simonetti, niente Foggia per Sipos e Russotto

A conclusione della partita Catania-Campobasso, che ha visto i rossazzurri non andare oltre il risultato di parità, riepiloghiamo la situazione disciplinare in vista del match esterno con il Foggia. Giovanni Pinto e Pier Luigi Simonetti rientrano dalla squalifica, mentre sono due gli etnei squalificati: Andrea Russotto, a seguito dell’ingenuo cartellino giallo rimediato nel secondo tempo, non potrà essere a disposizione di Baldini per il match dello “Zaccheria” essendo già diffidato; Leon Sipos, invece, dovrà osservare ancora un turno di stop. Alessandro Provenzano, Luca Moro e Andrea Sala, in regime di diffida, verranno squalificati alla prossima ammonizione.

