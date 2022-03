STAMPA CALABRESE: “Catania troppo veloce, preciso e determinato per una Vibonese in discesa verso la D”

Vediamo come la stampa calabrese commenta la sconfitta della Vibonese maturata contro il Catania allo stadio “Luigi Razza”.

Calabria7.it evidenzia che “la Vibonese non dà continuità alla vittoria ottenuta nel recupero infrasettimanale contro il Taranto e incassa un’altra sconfitta, la quinta della gestione Orlandi e la diciottesima in stagione, questa volta a opera del Catania. 1-2 il risultato finale di un match che ha dimostrato ancora una volta tutti i limiti della squadra ipponica, troppo macchinosa in fase di costruzione e mai pericolosa in avanti”.

I colleghi di vibosport.it rilevano: “Gli etnei con un gol per tempo regolano la squadra di Nevio Orlandi che non ha mai messo in discussione il risultato. Bisogna dirlo francamente: la vittoria con il Taranto è stata solo una parentesi felice in mezzo a un disastro che continua. Contro il Catania la Vibonese ha messo in evidenza le ormai croniche carenze, giocando una gara veramente al di sotto di ogni apettativa. Troppo lenta e macchionosa la squadra di Orlandi, troppo veloce, precisa e determinata quella di Baldini che ha dominato in mezzo al campo e messo a frutto le poche occasioni nitide avute a disposizione”.

Su ilvibonese.it si legge: “Dopo la sconfitta interna con il Catania, le speranze di play out per la Vibonese si tornano a spegnere. Paradossalmente, però, proprio la situazione societaria degli etnei potrebbe rappresentare l’ultima e unica àncora di speranza per la squadra rossoblù. Solo un eventualmente fallimento del Catania, infatti, consentirebbe alla Vibonese di tornare in ballo per gli spareggi salvezza”.

Ilcalciocalabrese.it parla di “discesa libera verso la D per la Vibonese” che nella gara col Catania “se non altro, ha fatto vedere qualcosa in più a livello caratteriale rispetto ad un campionato deludente anche sotto questo punto di vista”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***