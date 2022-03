VIBONESE-CATANIA: come cambia la storia del match. Secondo acuto etneo al “Razza”

Prima dell’1-2 maturato domenica pomeriggio, confronti recenti tra Vibonese e Catania allo stadio “Luigi Razza” terminati sempre con il segno “X” ad eccezione del clamoroso 5-0 che costò la panchina di Andrea Camplone due stagioni addietro e dello 0-1 di Coppa Italia Serie C su rigore lo scorso mese di agosto. Il bilancio aggiornato degli incontri disputati a Vibo Valentia dalle due squadre (sei in totale) è di una vittoria rossoblu, tre risultati di parità e due affermazioni di marca rossazzurra (l’unica in campionato ieri). Per numero di gol complessivamente realizzati si fa preferire la Vibonese, andata a segno per l’ottava volta contro gli etnei che, invece, sono saliti a quota cinque reti inflitte ai calabresi (marcatori Barisic, Sarao, Reginaldo, Sipos e Biondi). Il Catania non aveva mai siglato più di un gol a Vibo Valentia.

