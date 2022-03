STATISTICHE: Catania, ruolino di marcia da Play Off nelle ultime 20 partite

Tenendo conto delle ultime 20 partite di campionato disputate, il Catania ha raccolto 27 punti frutto di 7 vittorie, altrettante sconfitte e 6 pareggi. Rendimento da piena zona Play Off per i rossazzurri alle spalle di Picerno (29), Palermo (32), Monopoli (33), Latina (34), Bari (36), Catanzaro (38), Avellino (38) e Virtus Francavilla (39). Nel periodo considerato il Catania vanta anche l’attacco più prolifico del girone C con 32 reti all’attivo, in compagnia dell’Avellino. A conferma che negli ultimi mesi la squadra ha registrato progressi sul campo, seppur con un rendimento altalenante tra gare disputate in casa e in trasferta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***