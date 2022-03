VERSO L’ASTA: sondaggio chiuso, ecco cosa si aspettano i tifosi

Cosa aspettarsi dalla seconda asta per l’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Calcio Catania? Lo abbiamo chiesto nei giorni scorsi al popolo rossazzurro, attendendo con curiosità le risposte al sondaggio lanciato. L’opzione che ha ottenuto il maggior numero di risposte (30%) è: “Temo un’asta ancora deserta”. Il contesto però è di totale incertezza. Con qualche preferenza in meno, infatti, c’è anche il partito di chi ritiene che stavolta l’asta non andrà deserta ma dubitando che arrivino offerte di soggetti seri. La terza opzione scelta è invece carica di speranza: “Mi aspetto una sorpresa”. Il resto dei votanti è diviso, più o meno in misura simile, tra chi si aspetta che il gruppo Morosoli faccia un passo avanti, chi – più in generale – vede una possibile soluzione nell’imprenditoriale locale e coloro i quali pensano che Roberto Felleca possa presentarsi. Infine una piccolissima fetta di votanti spera in gruppi esteri o considera l’ipotesi Mancini in sede di aggiudicazione dell’asta.

