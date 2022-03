TRIBUNALE: avviso di vendita, ultimo giorno per presentare offerte. Cosa succederà?

Esercizio provvisorio prorogato fino al 17 marzo 2022, ma intanto scade proprio oggi, martedì 15, il bando con avviso di vendita telematica del ramo d’azienda calcistico del Calcio Catania. Esperimento di vendita si svolgerà con un prezzo base di cessione pari a € 500.000 (Euro cinquecentomila/00).

L’offerta di acquisto potrà essere presentata solo per via telematica, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC ctf2542021@procedurepec.it entro le ore 14.00 e si intenderà depositata solo nel momento in cui verrà generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia. Se dovessero farsi avanti più imprenditori interessati, presentando analoga offerta, verrà indetta una gara competitiva con modalità successivamente comunicate.

L’offerta, a pena d’inefficacia, dovrà essere sottoscritta utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati. Necessario versare anticipatamente una somma non inferiore al 25% (venticinque per cento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla “Curatela Fallimento Calcio Catania s.p.a.”, all’IBAN IT22A0503616900CC0451301065.

La Football Club Catania 1946 di Benedetto Mancini ha già versato la cauzione, il cui importo costituisce requisito di efficacia dell’offerta e sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto. L’apertura di un protocollo avento come oggetto l’aggiornamento dell’impresa con variazione del capitale sociale potrebbe indicare l’incremento di detto capitale a 500mila euro, che rappresenta un’altra importante richiesta del Tribunale.

Qualora ci fosse un’unica offerta valida ed efficace sarà data comunicazione all’offerente, tramite PEC, entro il giorno successivo, della data, del luogo e del Notaio per il perfezionamento della vendita. All’atto della stipula del rogito l’offerente dovrà versare ai Curatori, tramite assegni circolari non trasferibili intestati a “Curatela fallimentare Calcio Catania s.p.a.”, il residuo prezzo.

Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato il fondo spese, ovvero l’importo dovuto dall’acquirente per gli oneri fiscali e per le altre spese di vendita (gli onorari notarili inerenti il trasferimento del ramo d’azienda, comprese le imposte e tasse, le spese di pubblicità, gli oneri per l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese) che devono intendersi tutte a carico dell’acquirente; l’importo del fondo spese sarà preventivamente comunicato dalla Curatela.

In caso di mancato versamento del saldo del prezzo o del fondo spese o in caso di mancato buon esito del versamento o di mancata presentazione dinanzi al notaio rogante nel termine previsto, l’offerente sarà dichiarato decaduto con conseguente perdita della cauzione, fermo il risarcimento del maggior danno.

