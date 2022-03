VIBONESE-CATANIA: sondaggio chiuso, Russini migliore rossazzurro. Ecco il podio

Pur non avendo trovato la via della rete, Simone Russini è ancora una volta il giocatore del Catania che ha più impressionato i tifosi nella vittoria esterna riportata contro la Vibonese. E’ quanto indica l’esito del consueto sondaggio proposto dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com, in base al maggior numero di voti ricevuti. Russini rappresenta quindi il migliore rossazzurro in campo allo stadio “Luigi Razza”. Completano il podio, al secondo e terzo posto, il centrocampista Jean Freddi Greco – nei minuti finali dell’incontro schierato persino da punta centrale – ed il difensore Filippo Lorenzini, che conferma di dare una grossa mano al reparto arretrato.

