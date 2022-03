GIUDICE SPORTIVO: due turni di stop a Sipos, uno per Pinto e Simonetti

Confermate le squalifiche per i rossazzurri Leon Sipos, Giovanni Pinto e Pier Luigi Simonetti. Gli ultimi due osserveranno un turno di stop per recidività in ammonizione (decima sanzione Pinto, quinta Simonetti) mentre l’attaccante croato, come previsto, sarà fuori per due giornate. La motivazione ufficiale? Per avere “al 13°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (r.a.a., supplemento referto a.a.)”.

