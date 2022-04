CATANIA: avanti con l’esercizio provvisorio o si stacca la spina?

Nella sede del Tribunale è in corso un nuovo incontro tra i curatori che hanno in carico l’esercizio provvisorio del Calcio Catania per emettere il provvedimento, dopo che la trattativa con l’imprenditore romano Benedetto Mancini è stata dichiarata decaduta. Al momento non è partita la prevendita dei biglietti e non sono state avviate le procedure con la Questura per mettere a punto il servizio di sicurezza in vista della partita Catania-Latina, fissata per domenica pomeriggio. A breve verrà comunicata una decisione circa l’eventuale prosecuzione dell’attività in esercizio provvisorio (fissato fino al 19 aprile) o la cessazione della stessa, che comporterebbe l’esclusione del Catania dal campionato a poche giornate dal termine.

