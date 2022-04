CATANIA: entro metà maggio la pubblicazione dell’avviso di vendita

In attesa del via libera della FIGC circa la richiesta d’iscrizione del Catania al campionato di Serie D (risposta attesa entro la fine di aprile) l’amministrazione comunale è al lavoro per redigere l’avviso di vendita. I pilastri del bando, redatto in stretta collaborazione con il Direttore “Politiche Comunitarie Fondi Strutturali – Politiche Energetiche – Sport” Fabio Finocchiaro, saranno tre: onorabilità, capacità economica e piano industriale. Secondo informazioni raccolte da Telecolor – Sicilia24, entro metà maggio è prevista la pubblicazione dell’avviso, con l’obiettivo di definire la pratica nella prima decade del mese di giugno per pianificare la stagione sportiva 2022/23.

