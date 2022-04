CATANIA SOCIAL – Albertini: “Solo chi veste questa maglia può capire quanto sia importante…”

Anche Alessandro Albertini conserverà un grande ricordo di Catania. Esperienza, purtroppo, culminata con l’esclusione dal campionato. Un finale inglorioso, immeritato. L’ex terzino della Virtus Francavilla ci tiene a pubblicare il proprio pensiero sui social:

“Amarezza, dispiacere, sono le prime cose che mi vengono in mente… ancora adesso faccio fatica a metabolizzare tutto quello che è successo e che forse nessuno poteva mai aspettarsi arrivati a questo punto perchè la speranza di concludere tutto per il meglio era più forte di ogni altra cosa. Solo noi sappiamo cosa abbiamo passato e vissuto in questi mesi, ma tutto questo non ci ha mai fatto mollare la presa…Che dire non posso che ringraziare tutti, i miei compagni e tutto lo staff in primis, per aver compiuto insieme a me questo cammino, per aver avuto insieme a me la forza di crederci e di andare avanti a testa alta mettendo da parte le cose negative. La piazza, che è sempre stata al nostro fianco, con il sole e con la pioggia, quando tutto andava bene e quando tutto stava crollando. Solo chi indossa questa maglia può capire quanto calore riceve tutti i giorni e quanto sia importante scendere in campo per questi colori. Grazie Catania perchè in questi 2 anni mi sono sentito a casa e porterò sempre in me un grande ricordo.

“MELIOR DE CINERE SURGO”.

