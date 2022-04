CATANIA SOCIAL – Biondi: “Mi hai fatto crescere, sono diventato uomo. Grazie Catania, ho realizzato un sogno”

Pensiero social di Kevin Biondi, catanese doc che ringrazia Catania e rinnova il proprio amore verso i colori rossazzurri:

“CATANIA QUANTO TI AMO

Questo si sente non appena si indossa la maglia del Calcio Catania, non appena entrati al Massimino, non appena senti l’appartenenza per questi colori…

Amore per questa Maglia,

Amore per questa Città,

Amore di un Popolo Fedele solo ai colori RossoAzzurri

Ancora oggi, a mente fredda, non riesco a capire come tutto questo sia stato possibile, in modo del tutto inaspettato e IMMERITATO per la sinergia che SQUADRA e TIFOSI eravamo riusciti a creare.

La Storia non si Cancella.

NOI E VOI, UNA COSA SOLA!

CATANIA MI HAI FATTO SOGNARE!

Mi è sempre piaciuto immaginare che un giovane Tifoso, prima che Giocatore, del Calcio Catania potesse Sudare e Onorare la maglia della propria città sul Campo.

Il mio personalissimo ORGOGLIO sta nell’aver rappresentato tutti quei bambini capaci di saper Sognare quello che ho vissuto io, e spero di averlo fatto nel miglior modo possibile, sempre a testa alta!

GRAZIE CATANIA

Per avermi dato la possibilità di essere l’UOMO che sono oggi!

Per avermi fatto crescere tanto sia dentro che fuori dal campo.

Per avermi regalato tutti quei Momenti per me INDIMENTICABILI.

Per aver avuto la possibilità di far parte della tua Gloriosa Storia Calcistica.

PER TUTTO!

Per Sempre Onorato, CATANIA MIA!”.

