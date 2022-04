TORRE DEL GRIFO (Video): i tifosi ringraziano la squadra. Unione e compattezza per ripartire

Nella giornata in cui il Catania avrebbe dovuto affrontare il Latina allo stadio “Angelo Massimino”, i tifosi hanno incontrato la squadra a Torre del Grifo. Un modo per salutare i ragazzi di Baldini e ringraziarli per l’impegno profuso, andando avanti tra mille difficoltà. Mancavano appena quattro partite per la conclusione del campionato, non è stato possibile proseguire la stagione ma è rimasto solido il binomio squadra-tifosi. Un legame forte, testimoniato anche oggi da canti, cori di sostegno e ringraziamento verso un gruppo rimasto sempre unito e compatto nelle difficoltà. Pronto a lottare insieme ai propri sostenitori.

Un “grazie” è stato rivolto anche a Francesco Baldini, timoniere di questa squadra che non ha mai lesinato sforzi. E non sono mancati cori di disapprovazione e rabbia, puntando il dito contro i protagonisti dello scempio con in testa Antonino Pulvirenti, da cui è partito il disastro fino ad arrivare allo scenario attuale. Catania ed il Catania ripartiranno dal calcio dilettantistico, ma la tifoseria ha giurato di non abbandonare i colori rossazzurri seguendo la squadra in qualsiasi categoria. Adesso però bisogna subito ripartire, tornando in alto più in fretta possibile.

