CATANIA SOCIAL – Russini: “Interrotto il sogno di una città intera, di un gruppo speciale. Orgoglioso di avere onorato questa maglia”

Delusione, amarezza, sconforto. Ancora i giocatori del Catania stentano a credere che sia finita davvero. Non se ne capacita in particolare Simone Russini, che ha disputato un grande campionato vestendo con orgoglio e onore la maglia rossazzurra. Queste le sue parole su Instagram:

“Ho aspettato qualche ora prima di scrivere due righe per raccontare il mio stato d’animo in questo momento…

Dovrei essere come di routine sul pulman insieme ai miei compagni per affrontare l’ennesima partita di una stagione travagliata ma nonostante tutto SPECIALE, invece mi trovo qui a pensare e a chiedermi il perche’ di questa fine IMMERITATA…

CATANIA, I CATANESI, NOI CALCIATORI, LO STAFF TECNICO E SANITARIO E TUTTI COLORO INTORNO AL CATANIA CALCIO non meritano questa conclusione, molte volte si scrivono cose scontate che non fanno rumore se non nel cuore delle persone realmente legate a questi colori”.

“Ci chiediamo il perche’ il sistema calcio non funziona e quanto accaduto a NOI CALCIO CATANIA ne e’ l’ennesima dimostrazione…

Spiegatemi che senso ha dopo MILLE BATTAGLIE, 1 MILIONE DI PROBLEMATICHE che star qui ad elencare sarebbe riduttivo, interrompere questo PERCORSO SPECIALE E INCREDIBILE iniziato 9 mesi fa, a 3 giornate dal termine della stagione (15gg)… E’ stato interrotto il sogno di una CITTA’ Intera , di un gruppo di persone SPECIALI (e parlo di tutti coloro che lavorano intorno al gruppo squadra), un sogno che ci portava dopo tutto a lottare per qualcosa di impensabile e unico… e il perche’ non riesco a trovarlo”.

VOGLIO SOLTANTO DIRE CHE HO FATTO PARTE DI UN GRUPPO DI AMICI SPECIALI, LAVORATO CON PERSONE SPECIALI, CHE SI E’ RIUNITO PIU’ VOLTE DURANTE LA STAGIONE PER LOTTARE PER QUESTI COLORI SPECIALI. Il mio rammarico e’ non essermi riuscito a godere a pieno CATANIA perche’ ci sono state situazioni durante l’anno che ci hanno visto quasi sempre sprofondare ma noi TUTTI a testa alta ci siamo sempre rialzati.

Voglio ringraziare nuovamente TUTTI I MIEI COMPAGNI per avermi fatto sentire SPECIALE.

AVER FATTO PARTE DELLA STORIA DI QUESTO CLUB COSI BLASONATO MI RENDE ORGOGLIOSO E LUSINGATO E SPERO DI AVER ONORATO AL MEGLIO QUESTA MAGLIA…

Spero sia un ARRIVEDERCI E mi auguro vivamente che questa citta’ e questa tifoseria risorgano con qualche progetto serio che tanto meritano. GRAZIE CATANIA… saro’ per sempre legato a questi colori”.

