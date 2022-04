EX ROSSAZZURRI – Atzori: “Sarò sempre attaccato ai colori del Catania. Deve essere un catanese ad acquisire il club”

L’ex allenatore del Catania Gianluca Atzori si augura che qualcuno possa rilanciare il calcio ai piedi dell’Etna, ricordando positivamente la sua esperienza sulla panchina rossazzurra malgrado le difficoltà incontrate. Queste le parole di Atzori ai microfoni di tuttoc.com: “Catania è una piazza meravigliosa, deve essere acquisita da un catanese per far capire cosa significa Catania per i catanesi. E mi auguro che questo signore lo trovino come la Fiorentina, spero che il Catania sia preso da un catanese trapiantato in America per riportare in alto i colori rossazzurri. Si riparte, è successo a tante altre piazze che poi sono tornate su ma ci vuole una società prima di tutto. Catania per me sarà un ricordo indelebile per tutta la mia vita, ho debutto in A da allenatore proprio lì e avevo solo 38 anni e forse non avevo l’esperienza giusta. Sarò sempre attaccato a quei colori anche se non è finita bene”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***