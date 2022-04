CATANIA SOCIAL – Rosaia: “Brividi sotto la Nord. Il cuore piange, ma c’è il fuoco per ripartire. Devo molto anche a Baldini”

Fine di un sogno. Questo, in sintesi, il pensiero social del centrocampista Giacomo Rosaia, anima e cuore di un Catania che, sul rettangolo verde, si è fatto rispettare ovunque. Riportiamo le parole dell’ex Cesena su Instagram:

“..Mi sembra di vivere un Sogno….eh già, perché così per tanti mesi è stato…un sogno bellissimo, da cui speravo di non dovermi svegliare mai. Noi e Voi, una Città intera, quel legame indissolubile che si è creato…le Vittorie, le Sconfitte, tutto era magico. Sembrava davvero un sogno….avevamo ancora tanto da fare insieme ma tutto ad un tratto, è diventato un grande incubo.

Abbiamo fatto ogni singolo passo insieme, sudato e onorato la maglia… all’improvviso, FINE dei giochi..”

Difficile rialzare subito la testa, ma con l’amore incondizionato per questi colori sarà tutto più semplice…

Volevo ringraziare la Città, le splendide persone che ho conosciuto nel piccolo paese in cui ho abitato con la mia Famiglia ci hanno riempito di affetto…come se fossimo diventati una famiglia allargata.

Ho passato due Anni Indimenticabili, provando emozioni e gioie fortissime ed anche delusioni da cui siamo sempre ripartiti insieme.

Ho avuto l’Onore di rappresentare la Città, con la fascia di Capitano di Mariano Izco, bandiera e uomo vero…è stato motivo di responsabilità ed orgoglio per me. Se sono qui a salutarvi oggi, e diventato ciò che sono…lo devo anche al Mister, la nostra guida, ed il suo Staff encomiabile…siete nel mio cuore. Per continuare con lo staff sanitario, magazzinieri…sempre al nostro fianco.

Ho conosciuto compagni, amici, UOMINI a cui voglio scrivere GRAZIE …abbiamo trascorso l’inimmaginabile insieme. A voi TIFOSI… GRAZIE; ci siete sempre stati vicini, ci avete incitato e rispettato nei momenti difficili, siete stati una spinta incredibile….porterò sempre nel mio cuore i brividi provati sotto la Nord, nessuno riuscira’ MAI a farmi dimenticare … MAI ! Non riesco a crederci, e’ il momento di salutare TUTTI voi, e’ stato un percorso non semplice ma indimenticabile…. Il cuore piange, ma il fuoco per ripartire ancora più forti fa parte del nostro DNA. Catania Tornerà Grande!

Jack”.

