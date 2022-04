Catania squadra da trasferta, bilancio impressionante lontano dal “Massimino”

Il Catania targato Francesco Baldini nella stagione 2021/2022 è stato una macchina da trasferta. La squadra rossazzurra è attesa dagli ultimi due appuntamenti lontano dal “Massimino”: domenica alle 17:30 in terra lucana per affrontare il Potenza, e alla penultima di campionato nel derby di Palermo, per una sfida che comunque sfugge ai pronostici dal punto di vista del fattore casa/fuori casa. Alle porte dunque dell’ultimo vero match in trasferta di questo torneo, reso altalenante in particolare dalle vicende extra-campo, è possibile tracciare un primo bilancio del rendimento del gruppo etneo.

I numeri sono sorprendenti, Rosaia e compagni vorranno certamente confermare il trend contro i rossoblù del Potenza. Il Catania è stato secondo fino ad ora per rendimento in trasferta soltanto a Bari (35 punti), Avellino (30) e Catanzaro (27), con 24 punti e un quarto posto equilibrato dai numeri poco incoraggianti ottenuti in casa.

6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, equilibrio tra i goal fatti e quelli subiti: 28. Sull’ultimo dato pesano le reti subite in casa del Foggia (5-1) e dal Monopoli (3-0) per le peggiori sconfitte patite fuori casa in stagione.

In virtù di questi numeri il Catania va a Potenza per vincere, confermare l’ottimo ruolino di marcia, e mettere in ghiaccio il discorso salvezza. Poi ci sarà da battagliare per aumentare il bottino davanti al proprio pubblico…

