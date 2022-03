FOGGIA 5-1 CATANIA (Video): gli highlights della pesante sconfitta dei rossazzurri

Il filmato di Eleven Sports contenente le azioni salienti del match, valevole per la 33/a giornata del girone C di Serie C, perso dal Catania contro il Foggia allo stadio “Pino Zaccheria” con il clamoroso risultato di 5-1

Passivo pesantissimo per i rossazzurri che passano in svantaggio già dopo meno di 20 secondi con un pallone perso banalmente a centrocampo, il servizio a beneficio di Merola, il quale si fa trovare pronto per insaccare. Al 16′ l’ex Curcio raddoppia con un gran tiro da fuori area, prima dell’intervallo arrivano anche le reti su punizione di Ferrante e Petermann, oltre alla seconda rete personale dell’incontro messa a segno da Merola. Al 78′ Greco rende un pò meno pesante il passivo siglando il classico gol della bandiera.

VIDEO YOUTUBE – Gli highlights della partita

